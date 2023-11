„Ein weiterer Vorteil beim Inhouse Farming ist, dass man nur so viel Wasser für den Anbau einsetzt, wie tatsächlich benötigt wird”, betont Petersen. So lasse sich effizient Wasser sparen. Auf dem Feld hingegen werde viel mehr davon verbraucht als in einem Vertical Farming System. „Es gibt kein System, das so wenig Wasser verbraucht, wie das Vertical Farming System. Alles was in die Umgebung geht, kann zurückgewonnen und dem Wasserkreislauf wieder zugefügt werden”, sagt Mempel.