Aktien Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp startet an der Börse

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Von der klimaneutralen Herstellung von Wasserstoff verspricht sich Nucera starkes Wachstum. Bild: Bild: dpa

Die Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp, Nucera, legt heute ihren Start auf dem Frankfurter Börsenparkett hin. Das Dortmunder Unternehmen, das an der Börse zunächst etwa 2,5 Milliarden Euro wert ist, stellt sogenannte Elektrolyseure her, in denen Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Der gewonnene Wasserstoff wird später als Energieträger genutzt.