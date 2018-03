Aktienrückkäufe: Die US-Steuerreform wirkt – aber nicht wie von Trump erhofft

Der Kabelnetzbetreiber Comcast kündigte bereits an, dass im Jahr 2018 Aktienrückkäufe im Volumen von mindestens fünf Milliarden Dollar geplant sind. Die weltweit höchsten Cash-Reserven hortet Apple. Der iPhone-Riese will einen Großteil seines Auslands-Geldbergs von rund 250 Milliarden Dollar ebenfalls in die USA bringen. Auch Apple deutete bereits an, großzügig an die Aktionäre auszuschütten – vor allem in Form von Aktienrückkäufen. Einzelheiten will Konzernchef Tim Cook mit Vorlagen der Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal in einigen Wochen bekanntgeben.