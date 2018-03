Aktive Konsolidierung: Wüstenrot plant neue Übernahme

„Unser Selbstverständnis ist, an einer Konsolidierung in der Finanzbranche mitzuwirken“, kündigte Erdland im Gespräch mit der WirtschaftsWoche an. „Interessant ist vor allem, was uns weitere Vertriebskraft gibt. Es müsste eine Adresse sein, die passend zu unserem Produktspektrum ergänzende Kundenpotenziale eröffnet, etwa über einen anderen Vertriebsschwerpunkt. Denken Sie an das Beispiel der Karlsruher Versicherung, die wir 2005 gekauft haben und die eine wertvolle Kooperation über die Genossenschaftsbanken pflegt.“