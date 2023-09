Aktivismus IAA-Proteste: Attac tauscht Werbeplakate in München aus

07. September 2023 | Quelle: dpa

Aktivisten von Attac bringen als Protest gegen die IAA kritische Persiflagen von Autowerbung an einem Trambahnhäuschen an. Bild: Bild: dpa

Als Protest gegen die aktuell in München laufende Messe IAA Mobility hat Attac in der Stadt kritische Persiflagen von Autowerbung angebracht. In der Nacht tauschten Aktivisten Plakate an Bushaltestellen und Trambahnhäuschen gegen ihre satirischen Werke aus.