Alkohol „Deutscher Sektpapst” setzt Trend in der Sektherstellung

29. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Der Gründer des Sekthauses Raumland, Volker Raumland, wird oft als «deutscher Sektpapst» bezeichnet. Bild: Bild: dpa

Wenn Volker Raumland vom Sektmachen spricht, klingt das wie eine Vorlesung in Philosophie. „Ich will mehr in die Tiefe gehen”, sagt der oft als „deutscher Sektpapst” titulierte Winzer in Flörsheim-Dalsheim, einer kleinen Weinbaugemeinde im südlichen Rheinhessen.