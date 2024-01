Allianz für Transformation Bundeskanzler Scholz will Kreislaufwirtschaft fördern

23. Januar 2024 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Pressekonferenz nach dem Treffen der Allianz für Transformation. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) strebt eine führende Rolle Deutschland bei der Kreislaufwirtschaft mit langer Wiederverwendung von Rohstoffen und Materialien an. „Unser Ziel ist es, globaler Vorreiter für zirkuläre Technologien und Produkte zu werden”, sagte Scholz anlässlich eines Treffens der Allianz für Transformation am Dienstag in Berlin. Es handelte sich um das vierte Treffen von Bundesregierung und Spitzen aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden, der Wissenschaft und Zivilgesellschaft.