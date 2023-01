Alpen Kurzfristiger Optimismus im Skitourismus

17. Januar 2023 | Quelle: dpa

Freizeitsportler fahren Ende Dezember 2022 auf einer Kunstschneepiste Schnee. Bild: Bild: dpa

Trotz des Schneemangels in den vergangenen Wochen blickt die Tourismusbranche in den Alpen optimistisch auf die bevorstehende Hochsaison im Februar. Wegen sinkender Temperaturen und aktueller Schneefälle sehe es „sehr gut” für den Februar aus, wenn traditionell viele deutsche Urlauber die Winterferien in die Alpen verbringen, sagte Martin Stanits von der Österreichischen Hoteliervereinigung.