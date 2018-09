Amazon-Chef: Jeff Bezos kritisiert Donald Trumps Verhalten gegenüber den Medien

Der rasant wachsende Onlinehändler befindet sich derzeit mitten im Ausschreibungsverfahren für einen zweiten Firmensitz neben Seattle. Bezos sagte, dass der Konzern noch vor Jahresende bekanntgeben werde, welche Stadt das Rennen mache. In der engeren Auswahl sind 20 Orte in Nordamerika – darunter Boston, New York und Austin –, die auf Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Dollar und 50.000 Arbeitsplätze hoffen.