Amazon-Gründer Superyacht zu groß: Muss Rotterdam eine Brücke für Jeff Bezos abbauen?

Doch all dies ist angeblich doch nicht geschehen. Am Donnerstagabend ruderte der Bürgermeister zurück: „Es gibt noch keine Entscheidung, nicht einmal einen Genehmigungsantrag“, sagte Ahmed Aboutaleb der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad. Er könne die Aufregung nicht verstehen. Einem Brückenabbau werde die Stadt nur zustimmen, wenn klar sei, wer die Kosten übernehme und Schäden auszuschließen seien. Bisher ist nicht bekannt, ob Oceanco die Kosten an Jeff Bezos weiterreichen will.