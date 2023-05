Ampel-Koalition Weiter Streit in Heizfragen - Habeck will Fraktionen treffen

25. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die Parteien von Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) streiten sich weiter über das das Heizungsgesetz. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Vertreter der drei Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP zum Austausch über das geplante Heizungsgesetz treffen. Er werde dazu zeitnah einladen, hieß es am Donnerstag aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) in Berlin. Hintergrund ist unter anderem ein in der „Bild”-Zeitung angekündigter Fragenkatalog der FDP-Führung mit rund 100 Fragen zum Gesetz. Dieser war Ministeriumsangaben zufolge auch am Donnerstag noch nicht eingegangen.