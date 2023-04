Analyse EU-Schuldenregeln hemmen Investitionen in den Klimaschutz

28. April 2023 | Quelle: dpa

Die von der EU-Kommission geplanten neuen europäischen Schuldenregeln führen einer Untersuchung zufolge zu Wettbewerbsnachteilen. Bild: Bild: dpa

Die von der EU-Kommission geplanten neuen europäischen Schuldenregeln können einer Untersuchung zufolge Investitionen in den Klimaschutz hemmen - und somit zu Wettbewerbsnachteilen führen. Viele Länder in Europa werden der am Freitag vorgestellten Analyse der New Economics Foundation (NEF) zufolge nicht in der Lage sein, in eine grüne Industriepolitik zu investieren, ohne andere Ausgaben kürzen zu müssen oder etwa die Steuern zu erhöhen. Somit könnten die Klimaziele nicht erreicht werden, kritisierten die Experten.