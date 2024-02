Analyse Mehr EU-Strom aus Erneuerbaren führt zu Emissionsrückgang

07. Februar 2024 | Quelle: dpa

Durch mehr Strom aus Wind- und Solarkraft und einer geringeren Nachfrage sind die Emissionen aus dem Energiesektor 2023 in der EU stark zurückgegangen. Bild: Bild: dpa

Brüssel (dpa) - Die Emissionen im Energiesektor in der EU sind einer Analyse zufolge in der Europäischen Union im vergangenen Jahr so stark zurückgegangen wie noch nie. Der Emissionsrückgang um 19 Prozent sei zum einen auf den starken Einbruch bei der Stromerzeugung aus Kohle und Gas zurückzuführen, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Denkfabrik Ember hervorgeht. Demnach sei die Stromgewinnung aus Kohle um 26 Prozent und aus Gas um 15 Prozent zurückgegangen, die Erzeugung aus fossilen Energien mache damit erstmals weniger als ein Drittel des EU-Stroms aus. Zudem sei die Stromnachfrage gesunken.