Analysen Frauen-Anteil in Führungsetagen der Wirtschaft wächst nicht

08. März 2024 | Quelle: dpa

Frauen sind in Führungspositionen im Mittelstand «generell unterrepräsentiert» (Symbolbild). Bild: Bild: dpa

Frauen sind in Führungspositionen deutscher Unternehmen deutlich in der Minderheit. In 27 Prozent von 4,7 Millionen Unternehmen gehört im Moment mindestens eine Frau zum Kreis der Inhaber, zur Geschäftsführung oder zum Vorstand, wie die Auskunftei Schufa anhand einer Auswertung der ihr vorliegenden Daten mitteilte. Damit sei der Anteil im Vergleich zum vergangenen Jahr nahezu unverändert geblieben. Der Anteil von Frauen in der gesamten ersten Führungsebene in Unternehmen in Deutschland stagniere bei 23,9 Prozent.