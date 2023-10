Angriff auf Israel Schwere Kursverluste in Tel Aviv und Kairo

08. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Die ägyptische Börse in Kairo. Bild: Bild: dpa

Die jüngste Eskalation im Nahen Osten haben am Sonntag auch an den dortigen Aktienbörsen für schwere Erschütterungen gesorgt. In Tel Aviv brach der TA-35 zuletzt um sieben Prozent ein. Das war der größte Verlust in mehr als drei Jahren. Der EGX30 in Kairo sackte um 5,4 Prozent ab. In beiden Ländern wird jeweils von Sonntag bis Donnerstag an den Börsen gehandelt.