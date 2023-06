Anleger EU-Datenticker für Aktien, Anleihen und Indexfonds geplant

29. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ein EU-weiter Datenticker soll Marktdaten aller Handelsplattformen so nah wie möglich an der Echtzeit veröffentlichen. Bild: Bild: dpa

In der EU soll es künftig ein elektronisches System geben, in dem Marktdaten von Vermögenswerten verschiedener Finanzplattformen zusammengeführt werden. Darauf einigten sich Unterhändler der EU-Länder und des Europaparlaments in Brüssel. Die Marktdaten aller Handelsplattformen sollen demnach in eine Art Ticker aufgenommen werden, der darauf abzielt, die Informationen so nah wie möglich an der Echtzeit zu veröffentlichen, wie es in einer Mitteilung der Länder hieß. Auf diese Weise hätten die Anleger Zugang zu aktuellen Transaktionsdaten für die gesamte EU.