Anschlag auf Tesla Die linksextreme „Vulkangruppe”

06. März 2024 | Quelle: dpa

Brandspuren an einem Strommast nahe der Tesla-Autofabrik. Bild: Bild: dpa

Im Zusammenhang mit dem Brand eines Strommastes in der Nähe der Tesla-Fabrik in Grünheide rückt die als linksextremistisch eingestufte „Vulkangruppe” in den Fokus. Viel ist über deren Mitglieder nicht bekannt. Vom Berliner Verfassungsschutz wird die Gruppe seit einigen Jahren dem anarchistischen Spektrum zugeordnet. Demnach soll sie sich 2011 gegründet und seither eine Reihe von Brandanschlägen in Berlin und Brandenburg verübt haben.