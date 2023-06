Genug Raum also für Frauen, die sich für diese Berufe entscheiden. Wie aber können mehr junge Frauen für dieses Handwerk begeistert werden? In der Forschung sehe man, dass geschlechtstypische Berufe, also Berufe, die entweder überwiegend von Frauen oder überwiegend von Männern ausgeübt werden, häufiger vom Fachkräftemangel betroffen seien, sagt Lydia Malin, Wissenschaftlerin am Kofa. Dies sei zwar nicht unbedingt kausal zu erklären, weil die Ursachen für den Mangel unterschiedlich seien. Fakt sei aber auch, dass diese Berufe nur von einer zahlenmäßig kleineren Gruppe in Erwägung gezogen würden.