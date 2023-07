Arbeit Indien: Habeck und Heil werben für Deutschland

Nun sind Heil und Habeck sogar zeitgleich im Land. Die Ziele? Fachkräfte und Investitionen anwerben. „Wir haben in Deutschland die Einwanderung erleichtert”, sagte Habeck am Donnerstag in Neu Delhi. Gesetze seien geändert worden. „Sehr viele indische Bürgerinnen und Bürger, Fachkräfte, wollen in Deutschland arbeiten. Es gibt 200.000 Inder, die Deutsch lernen. Ein Großteil davon will sicherlich nach Deutschland, und es ist erklärtes Ziel der Regierung Modi, diesen Austausch zu verstärken und zu ermöglichen.”