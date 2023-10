Arbeit Institut: Zahl der Pendler um 700.000 gestiegen

12. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Immer mehr Menschen in Deutschland pendeln zur Arbeit. Das zeigt eine neue Statistik. Welche Verkehrsmittel dafür genutzt werden, geht daraus nicht hervor. Bild: Bild: dpa

In Deutschland gibt es immer mehr Pendler. Ihre Zahl ist binnen Jahresfrist um rund 700.000 gestiegen, wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) heute mitteilt. Zum Stichtag 30. Juni 2022 arbeiteten demnach 20,3 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nicht in der Kommune, in der sie wohnten. Der Pendleranteil an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg leicht: um einen halben Punkt auf 60 Prozent. Welche Verkehrsmittel die Pendler nutzen, geht aus der Statistik nicht hervor.