Arbeit Jobmesse für Geflüchtete: Wirtschaft sucht nach Fachkräften

Dabei fordern Branchen mit hohem Fach- und Arbeitskräftemangel schon seit Jahren mehr und leichtere Zuwanderung aus dem Ausland. Bei Asylbewerbern äußern sie sich deutlich zurückhaltender, obwohl viele Fachleute hier ein großes Potenzial sehen. Und so soll eine Jobmesse in Berlin heute Geflüchtete mit Arbeitgebern in Kontakt bringen.