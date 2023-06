Arbeit Kommission legt am Montag Mindestlohn-Vorschlag vor

22. Juni 2023 | Quelle: dpa

Der gesetzliche Mindestlohn liegt momentan bei 12 Euro in der Stunde. Bild: Bild: dpa

Die Mindestlohnkommission aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern will am kommenden Montag in Berlin ihren Vorschlag für die neue Höhe des gesetzlichen Mindestlohns vorlegen. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte ihn zum 1. Oktober 2022 ausnahmsweise per Gesetz von 10,45 Euro auf 12 Euro angehoben. Den nächsten Erhöhungsschritt zum 1. Januar 2024 soll nun wieder die Kommission vorschlagen.