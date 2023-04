Arbeit Linke: Vier-Tage-Woche mit Lohnzuschüssen einführen

28. April 2023 | Quelle: dpa

Linken-Chefin Janine Wissler spricht sich für die Einführung einer Vier-Tage-Woche aus. Bild: Bild: dpa

Die Linke fordert Lohnzuschüsse für kleinere Betriebe für einen Übergang zur Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai legte Parteichefin Janine Wissler einen Plan vor, wie die Arbeitszeitkürzung konkret vonstatten gehen könnte. Dazu gehört, zunächst mit Modellversuchen zu starten und die Vier-Tage-Woche dann in drei Schritten in einem Zeitraum von zwei Jahren einzuführen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen aus Wisslers Sicht frei wählen können, ob sie vier oder fünf Tage arbeiten.