Arbeit Priesterin gewinnt Klage: Mindestlohn im Yoga-Ashram

26. April 2023 | Quelle: dpa

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts: Ja, die Klägerin hat Arbeitnehmerstatus und damit Anspruch auf Mindestlohn. Bild: Bild: dpa

Eine geweihte Priesterin, die in Ashram-Tradition lebte und als „Sevaka” (Dienende) nach Spiritualität strebte: Deutschlands höchste Arbeitsrichter hatten es am Dienstag in Erfurt mit einem nicht alltäglichen Fall zu tun. Es ging um die Gemeinschaft Yoga Vidya e.V. mit Hauptsitz in Horn-Bad Meinberg in Nordrhein-Westfalen - nach eigenen Angaben für Yogalehrer Europas größtes Aus- und Weiterbildungszentrum.