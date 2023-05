Arbeit Umfrage: Viel Interesse an Vier-Tage-Woche

08. Mai 2023 | Quelle: dpa

Eine Demonstrantin fordert bei einer DGB-Kundgebung zum 1. Mai in Erfurt die Vier-Tage-Woche. Bild: Bild: dpa

Die Vier-Tage-Woche stößt nach einer aktuellen Umfrage auch bei den Erwerbstätigen in Deutschland auf große Sympathie. Voraussetzung ist allerdings, dass Lohn und Gehalt dadurch nicht sinken. Das ergab eine am Montag veröffentliche repräsentative Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. An einer Reduzierung der Arbeitszeit bei sinkendem Entgelt ist das Interesse der Beschäftigten dagegen eher gering.