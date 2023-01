Arbeitsbedingungen Verdi fordert Verbot von Subunternehmen in der Paketbranche

17. Januar 2023 | Quelle: dpa

Die Paketfirmen arbeiten in Deutschland unterschiedlich stark mit externen Dienstleistern zusammen. Bild: Bild: dpa

Um die Arbeitsbedingungen von Paketboten zu verbessern, fordert die Gewerkschaft Verdi ein Verbot von Subunternehmen in der Zustellung. In der Kurier-, Express- und Paketbranche hätten „Ausbeutung und prekäre Beschäftigung mittlerweile ein unerträgliches Maß angenommen”, sagte Verdi-Vizechefin Andrea Kocsis am Dienstag in Berlin. Wie schon in der Fleischindustrie geschehen, sollte die Bundesregierung einschreiten und ein Gesetz erarbeiten.