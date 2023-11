Arbeitsbedingungen Verdi ruft zum Black Friday zu Warnstreik bei Amazon auf

23. November 2023 | Quelle: dpa

Streikende stehen mit Fahnen von Verdi vor einem Verteilzentrum des Online-Händlers Amazon in Leipzig. (Archivbild) Bild: Bild: dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat anlässlich des Rabatt-Tages Black Friday zu einem ganztägigen Warnstreik an fünf Amazon-Standorten in Deutschland aufgerufen. Der Ausstand starte mit Beginn der Nachtschicht von Donnerstag auf Freitag in den fünf Logistikzentren Koblenz, Leipzig, Rheinberg bei Duisburg, Dortmund und Bad Hersfeld, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.