Arbeitsleben Nahles: Schulen sollen besser auf Berufswahl vorbereiten

15. August 2023 | Quelle: dpa

«Die Überfülle der Möglichkeiten bei über 300 dualen Ausbildungsberufen verunsichert viele Jugendliche und ihre Eltern», sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Bild: Bild: dpa

Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, hat die Bundesländer aufgefordert, Kinder und Jugendliche in den Schulen früher und besser auf Arbeitsleben und Berufswahl vorzubereiten. „Berufsorientierung und Berufsvorbereitung der Kinder und Jugendlichen muss früher in den Schulen beginnen”, sagte Nahles der „Rheinischen Post”. „Da würde ich mir mehr Verbindlichkeit in den Lehrplänen der Länder wünschen”, sagte sie.