Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in Eurozone stabil auf niedrigem Niveau

02. März 2023 | Quelle: dpa

Eine Frau auf Arbeitssuche in einem Vermittlungszentrum in Madrid. Bild: Bild: dpa

In der Eurozone bleibt die Arbeitslosigkeit zu Beginn des Jahres auf einem niedrigen Niveau. Im Januar verharrte die Arbeitslosenquote wie bereits in den beiden Vormonaten auf 6,7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte.