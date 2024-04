Arbeitsmarkt Ausbildung wird für junge Leute wieder attraktiver

Das Tal aus der Coronazeit scheint weitgehend durchschritten: Eine klassische Berufsausbildung - ob als Handwerker, in der Dienstleistung oder in der Industrie - ist für junge Leute wieder attraktiver geworden. Im vergangenen Jahr haben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mehr junge Menschen in Deutschland eine Ausbildung begonnen als 2022. Die Zahl neuer Ausbildungsverträge stieg um 10.000 (2,1 Prozent) auf 479.900, wie die Statistiker in Wiesbaden mitteilten.