Arbeitsmarkt Der Ausbildungsmarkt erholt sich

13. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Auf dem Ausbildungsmarkt zeigen sich erste Lichtblicke. Bild: Bild: dpa

Der in den Corona-Jahren eingebrochene Ausbildungsmarkt erholt sich langsam, erreicht aber immer noch nicht die Werte des letzten Vor-Pandemie-Jahres 2019. So wurden in diesem Jahr bundesweit 489.200 duale Ausbildungsverträge neu abgeschlossen - 14.000 oder 3,0 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn mitteilte. Seit 2020 sei die Zahl der neuen Ausbildungsverträge damit zwar um rund 21.700 oder 4,6 Prozent gestiegen. Insgesamt liege die Zahl der Neuabschlüsse aber immer noch um 35.900 Verträge oder 6,8 Prozent unter dem Niveau von 2019.