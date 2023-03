Arbeitsmarkt Fachkräftemangel: London weitet Visa für Bauarbeiter aus

16. März 2023 | Quelle: dpa

Jeremy Hunt, Finanzminister von Großbritannien, zeigt vor 11 Downing Street seinen roten Aktenkoffer, bevor er seinen Haushaltsplan im Parlament vorstellt. Bild: Bild: dpa

London (dpa) - Wegen des akuten Fachkräftemangels in verschiedenen Branchen will die britische Regierung mehr ausländische Bauarbeiter, Dachdecker und Handwerker ins Land lassen. Das geht aus einem in dieser Woche von Schatzkanzler Jeremy Hunt vorgestellten Haushaltsplan hervor. Dieser sieht vor, die Liste der Mangelberufe, für die vereinfachte Visabedingungen gelten, um fünf Handwerksberufe zu erweitern.