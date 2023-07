Arbeitsmarkt Flächentarifverträge verlieren an Bedeutung - Kritik vom DGB

20. Juli 2023 | Quelle: dpa

Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), im Gespräch bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) im Rahmen ihrer Sommertour auf dem Containerterminal Altenwerder CTA. Bild: Bild: dpa

Die Bindung an Flächentarifverträge verliert in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Im Jahr 2022 hätten nur noch rund 43 Prozent der Beschäftigten in Westdeutschland und 33 Prozent in Ostdeutschland in einem Betrieb mit Branchentarifvertrag gearbeitet, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag auf Grundlage einer neuen Untersuchung in Nürnberg mit.