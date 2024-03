Arbeitsmarkt Inklusion am Arbeitsplatz - Unwissenheit und Unsicherheit

26. März 2024 | Quelle: dpa

Eva Lenz arbeitet am Empfang der ReiColor Chemie-GmbH. Bild: Bild: dpa

Wenn Eva Lenz zu ihrem Chef eine Etage über ihrem Arbeitsplatz am Empfang möchte, muss sie einen Umweg über den Hof machen. Mit Rollstuhl oder Gehhilfen kommt sie die schmale Treppe nicht hoch. Also fährt sie mit ihrem Rollstuhl zum Eingang des Nachbargebäudes, das einen Fahrstuhl hat und überwindet in der oberen Etage mit einem Treppenlift vier weitere Stufen.