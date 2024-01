Arbeitsmarkt Kasse: Krankheitsausfälle im Job 2023 auf Höchststand

19. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ausschlaggebend für die vielen Krankheitsausfälle im vergangenen Jahr waren vor allem Atemwegserkrankungen. Bild: Bild: dpa

Krankheitsausfälle bei der Arbeit haben nach einer Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit das zweite Jahr in Folge auf stark erhöhtem Niveau gelegen. Beschäftigte fehlten 2023 im Schnitt 20 Tage im Job, wie die Kasse nach eigenen Versichertendaten ermittelte. Der Krankenstand erreichte abermals die Rekordhöhe von 5,5 Prozent wie bereits 2022. An jedem Tag des vergangenen Jahres waren also im Schnitt 55 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben.