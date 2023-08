Arbeitsmarkt Konjunkturflaute und Sommerpause: Arbeitslosigkeit steigt

01. August 2023 | Quelle: dpa

Das grüne Ampelmännchen einer Fußgängerampel leuchtet. Die Bundesagentur für Arbeit gibt die aktuellen Arbeitsmarktzahlen bekannt. Bild: Bild: dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli auf 2,617 Millionen gestiegen. Das waren 62.000 mehr als im Juni und 147.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Juli um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent.