Arbeitsmarkt Solarbranche braucht hunderttausende Fachkräfte

02. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Montage von Photovoltaikmodulen auf dem Dach eines Wohnhauses. Die Solarbranche benötigt vor allem Bauhandwerker sowie Planungs- und Elektroingenieure. Bild: Bild: dpa

Die europäische Solarbranche rechnet in den nächsten Jahren mit einem Bedarf von mehreren hunderttausend zusätzlichen Fachkräften. Nach einem Bericht des europäischen Dachverbands Solar Power Europe (SPE) hatte der Sektor in der EU bis zum vergangenen Jahr hochgerechnet 648.000 „Vollzeitäquivalente” geschaffen, zum größten Teil in Installation und Montage.