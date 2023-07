Arbeitsmarkt Urlaubsgeld für knappe Hälfte der Tarifbeschäftigten

04. Juli 2023 | Quelle: dpa

In Westdeutschland erhalten die Tarifbeschäftigten mit im Schnitt 1648 Euro Urlaubsgeld deutlich mehr als die Menschen im Osten mit 1169 Euro. Bild: Bild: dpa

Knapp die Hälfte der Tarifbeschäftigten in Deutschland erhält in diesen Wochen ein Urlaubsgeld. Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes ist dies für 46,8 Prozent der von Tarifverträgen erfassten Arbeitnehmer vereinbart. Sie erhalten im Schnitt 1602 Euro brutto extra, was eine Steigerung um 63 Euro oder 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Im selben Zeitraum erhöhten sich die Preise für Pauschalreisen um 13,6 Prozent, merkte die Statistikbehörde an. Die tariflich vereinbarte Sonderzahlung ist allerdings nicht daran gebunden, dass sie auch tatsächlich für den Urlaub ausgegeben wird.