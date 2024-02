Arbeitsmarkt Wachstumsbremse Fachkräftemangel - Habeck und Heil warnen

26. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Fachkräftemangel in Deutschland könnte das Wachstum bremsen, so Wirtschaftsminister Robert Habeck. Bild: Bild: dpa

Das Fehlen von Millionen Arbeits- und Fachkräften bedroht nach Ansicht der Bundesregierung in wachsendem Ausmaß den Wirtschaftsstandort Deutschland. „Wenn wir uns jetzt nicht kümmern, wird das Problem Arbeits- und Fachkräftemangel zur zentralen Wachstumsbremse in Deutschland”, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil bei einem Fachkräftekongress der Regierung in Berlin. Deutlich wurde, wie die Regierung hier Fortschritte machen will - und welche Hürden jungen Menschen auf dem Weg in den Job heute im Weg stehen.