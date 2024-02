Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen steigt im Februar leicht

29. Februar 2024 | Quelle: dpa

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen im ablaufenden Monat im Februar um knapp 200.000. Bild: Bild: dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar im Vergleich zum Vormonat um rund 8000 auf 2,814 Millionen Menschen gestiegen. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres sei die Zahl um 194.000 nach oben gegangen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar unverändert zum Januar 6,1 Prozent. Gegenüber dem Februar 2023 hat sich die Quote um 0,4 Punkte erhöht.