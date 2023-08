Arbeitsmarkt Zu geringe Vermittlungsquote? BA weist Vorwürfe zurück

31. August 2023 | Quelle: dpa

2022 nahmen 481.000 Menschen, die Bürgergeld bekommen haben, einen Job im ersten Arbeitsmarkt auf. Bild: Bild: dpa

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach die Vermittlungsquote von Bürgergeld-Empfängern zu gering ist. Diese Quote sei sehr eng gefasst. Sie bilde „nur einen kleinen Teil unserer Aktivitäten für die Vermittlung von Menschen in Arbeit ab”, teilte eine Sprecherin in Nürnberg mit.