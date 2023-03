Arbeitsniederlegungen Erneut umfangreiche Streiks in Griechenland

16. März 2023 | Quelle: dpa

Hier fliegt nichts mehr: Gestrichene Flüge zu sehen an der Haupttafel des leeren Eleftherios Venizelos International Airport in Athen. Bild: Bild: dpa

Landesweite Streiks haben in Griechenland den Verkehr weitgehend lahmgelegt. Betroffen waren unter anderem sämtliche In- und Auslandsflüge mit Ausnahme von Notflügen. Bestreikt wurden auch der Fährverkehr, der Bahnverkehr und der öffentliche Nahverkehr in den Großstädten.