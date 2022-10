Arbeitswelt Die Vier-Tage-Woche: Wunschdenken oder realistisches Modell?

21. Oktober 2022 | Quelle: dpa

86 Prozent der in einer britischen Studie befragten Unternehmen können sich eine Vier-Tage-Woche langfristig vorstellen. Bild: Bild: dpa

Vier Tage arbeiten, drei Tage Wochenende - und das bei gleichem Gehalt? Was für viele nach Wunschdenken klingt, ist im Sanitärbetrieb von Marcus Gaßner und seiner Frau Ayleen Bauser schon seit Jahren Realität. „Wir sind dadurch viel entspannter, aber auch geplanter und strukturierter”, sagt Bauser. Doch ist das, was in der Firma am Fuße der Schwäbischen Alb und auch in anderen Betrieben funktioniert, auch großflächig denkbar - trotz oder gerade wegen des Arbeitskräftemangels an allen Ecken und Enden?