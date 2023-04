Arbeitszeiten IG-Metall-Chef fordert Vier-Tage-Woche

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann fordert die Vier-Tage-Woche. Bild: Bild: dpa

Zum Tag der Arbeit an diesem Montag hat IG-Metall-Chef Jörg Hofmann noch einmal die Vier-Tage-Woche für Arbeitnehmer in der Industrie gefordert. „Zuallererst brauchen wir die Vier-Tage-Woche für Berufe, in denen kein Homeoffice möglich ist, wie auf Baustellen. Und für Schichtarbeit”, sagte der Gewerkschaftschef der „Bild am Sonntag”.