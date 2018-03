Arcelor-Mittal: Aditya Mittal wird Präsident des weltgrößten Stahlkonzerns

Die Ernennung zum Präsidenten spiegele die „wachsende globale strategische Rolle Adityas innerhalb der Gruppe“ wider, hieß es in der Mitteilung. Er trat 1997 in das in Indien gegründete väterliche Unternehmen ein und spielte 2007 als Finanzchef eine wesentliche Rolle bei der Übernahme der luxemburgischen Arcelor S.A.