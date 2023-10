Armut und Klima Weltbank soll neues Geschäftsmodell bekommen

12. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) stehen unter dem Druck. Bild: Bild: dpa

Naturkatastrophen, Armut, Hunger und immer wieder aufbrechende Krisenherde - die Hilferufe betroffener Länder an die internationale Gemeinschaft sind gewaltig. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) stehen unter dem Druck, deutlich mehr zu machen als bisher, um die globalen Krisen abzufedern - und das in einer Zeit, in der manchen Geberländern selbst die Kraft für Entwicklungshilfe auszugehen scheint.