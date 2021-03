Arno Antlitz: Neuer VW-Finanzchef tritt bereits im April an

Witter hat fast sein gesamtes Berufsleben bei Volkswagen gearbeitet. Er war viele Jahre in den USA, wo er zum CEO von Volkswagen of America aufstieg. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 2008 wurde er Chef der VW-Finanztochter Financial Services. Im Oktober 2015 löste Witter Hans Dieter Pötsch als Finanzvorstand ab, als dieser an die Spitze des Aufsichtsrates von Volkswagen rückte.