Asklepios-Konzern Klinik-Gründer Bernard große Broermann verstorben

27. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Gründer der Asklepios Kliniken, Bernard große Broermann, ist verstorben. Bild: Bild: dpa

Der Gründer und Gesellschafter der Asklepios-Kliniken, Bernard große Broermann, ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 80 Jahren gestorben, teilte der Konzern in Hamburg mit. Große Broermann hatte die Asklepios Kliniken Gruppe 1985 gegründet und zum größten Krankenhausträger Deutschlands in Familienbesitz gemacht. Inzwischen betreut Asklepios nach Unternehmensangaben mit rund 68.000 Beschäftigten in rund 170 medizinischen Einrichtungen mehr als 3,5 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.