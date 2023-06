Atomkraft Frankreichs Stromkonzern EDF wieder vollständig staatlich

08. Juni 2023 | Quelle: dpa

Das Atomkraftwerk Fessenheim in Ostfrankreich - der Atomausbau im Nachbarland soll kommen. Bild: Bild: dpa

Der kriselnde französische Stromkonzern EDF ist wieder komplett in staatlicher Hand. Wie Frankreichs Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte, ist der Staat nach einem Squeeze-out erneut alleiniger Aktionär des verschuldeten Energieriesens. Präsident Emmanuel Macron will den Atomsektor im Land entschieden ausbauen, um Energiesicherheit zu gewährleisten und der CO2-Neutralität näher zu kommen.