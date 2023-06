Atomkraft Paris verstaatlicht Stromkonzern - Anschub für Atomausbau

08. Juni 2023 | Quelle: dpa

Das Atomkraftwerk Fessenheim in Ostfrankreich - der Atomausbau im Nachbarland soll kommen. Bild: Bild: dpa

Atomausstieg in Deutschland, Atomausbau in Frankreich: Bei wenigen Themen ticken die Nachbarn und engen Kooperationspartner Berlin und Paris so unterschiedlich wie in puncto Energie. Während in Deutschland im April die drei letzten Meiler abgeschaltet worden sind, sieht sich Frankreich vor einer Renaissance bei der Ausweitung der Kernkraft.